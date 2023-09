Conselheiro de segurança de Biden conversa com ministro das Relações Exteriores da China

O conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Jake Sullivan, reuniu-se com o ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, nos últimos dois dias em Malta, na Europa. O encontro faz parte de um esforço direcionado em "manter o relacionamento de forma responsável", disse a Casa Branca em um contexto de laços tensos e suspeita mútua entre as potências.

Washington e Pequim consideram-se concorrentes, apesar de uma extensa parceria comercial.

O presidente Joe Biden conversou recentemente com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, enquanto estava na Índia, no G20, e depois disse aos jornalistas que tinham falado sobre "estabilidade" e "não foi nada de confronto".

Biden tem trabalhado para fortalecer as relações com o Japão, a Coreia do Sul, a Índia, o Vietnã e outros para contrabalançar a influência da China em toda a região do Pacífico. No entanto, Biden disse no domingo passado, numa conferência de imprensa na capital vietnamita, Hanói, que essas alianças não se tratam de uma "guerra fria" com a China.

"Não se trata de conter a China", disse ele. "Trata-se de ter uma base estável" para o crescimento econômico global.