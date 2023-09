"Childfree": empresa turca começa a oferecer voos com assentos longe de crianças

Serviço estará disponível com pagamento de taxa extra a partir de novembro de 2023. A área destinada somente a adultos deve ficar na frente do avião e terá 93 assentos

Viajar ao lado de uma criança pode ser bem desconfortável. Ela pode gritar, chorar, etc. É diante dessa situação que a companhia aérea turca Corendon vai começar a ofertar, a partir de novembro de 2023, voos com uma zona livre de crianças para viagens entre Amsterdã, na Holanda, e a ilha de Curaçao, no Caribe.

As passagens, que já podem ser compradas, têm um adicional de € 45 sobre o valor normal, de acordo com o portal EuroNews.

Atilay Uslu, fundador da Corendon, diz que a zona pretende “acomodar viajantes que buscam por paz durante o voo”.