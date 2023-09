Ativistas ambientais pintam o Portão de Brandeburgo em Berlim

Ativistas ambientais do grupo Last Generation pulverizaram tinta no Portão de Brandeburgo, o monumento mais conhecido de Berlim, em uma tentativa de incitar o governo alemão a abandonar imediatamente os combustíveis fósseis na luta contra a mudança climática.

Os seis pilares do monumento no centro de Berlim foram pintados com manchas laranja, que servem como uma mensagem de alerta, afirmou o grupo em comunicado.

Quatorze pessoas foram presas no local, informou à AFP a polícia, que confirmou não ter ocorrido qualquer ato de violência.