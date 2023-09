Trump diz que o problema de Biden é a incompetência, e não a idade

Joe Biden, o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, recebeu o apoio de um aliado inesperado no debate sobre a sua idade: Donald Trump.

O ex-chefe de Estado republicano enfatizou que o democrata "não é velho demais" para concorrer a um segundo mandato, mas logo acrescentou: "Acho que ele é incompetente."

Os comentários de Trump, feitos durante uma entrevista ao programa "Meet the Press", da NBC, que irá ao ar neste domingo, são divulgados no momento em que os americanos debatem sobre o envelhecimento da sua classe política, antes das eleições de 2024. Se Biden for reeleito, ele terá, então, 81 anos, e Trump, 78.