Premier grego compara catástrofes climáticas a 'guerra em tempos de paz'

O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis afirmou neste sábado que a Grécia, atingida neste verão "pelos incêndios e inundações mais graves de sua história", sofre com as mudanças climáticas "uma guerra em tempos de paz".

"Estamos diante de uma espécie de guerra em tempos de paz", declarou o chefe de governo em seu discurso anual, no qual anunciou um reforço do papel do Exército na luta contra os efeitos das catástrofes naturais.

Criticado por sua gestão das cheias no centro da Grécia na semana passada, o líder conservador disse que dobrará o fundo especial para catástrofes naturais, que alcançará 600 milhões de euros, o que será financiado por um aumento do imposto cobrado dos hotéis de luxo, assinalou.