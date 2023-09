Inter atropela Milan (5-1) e assume liderança da Serie A

Com uma exibição de jogo ofensivo, a Inter de Milão goleou seu grande rival Milan por 5 a 1 no clássico da capital lombarda e somou três pontos que lhe permitem conquistar a liderança isolada da Serie A.

O segundo gol veio pouco antes do intervalo, marcado pelo francês Marcus Thuram, uma das novidades da Inter nesta temporada (38').

Sob chuva intensa no estádio de San Siro, o Milan bombardeou no segundo tempo: Mkhitaryan voltou a marcar aos 69 minutos de jogo, o turco Hakan Calhanoglu ampliou de pênalti aos 70 e Davide Frattesi fechou a goleada nos acréscimos (90+3').

"Começamos a temporada de forma brilhante e queremos continuar", disse Mkhitaryan à DAZN. "Estamos todos aqui pelo mesmo objetivo e não me importa quem joga... o treinador vai escolher quem dá tudo de si pela segunda estrela (na camisa, se a Inter conquistar o 20º scudetto este ano)."

Em nenhum momento o Milan fez frente ao rival, que já chega a cinco vitórias consecutivas nos últimos dérbis disputados (contando todas as competições), e se limitou a marcar um gol de honra do português Rafael Leão (57').

"Sofremos gols no momento em que reagíamos", disse o técnico do Milan, Stefano Pioli à DAZN. "Estávamos no jogo até o 3 a 1. Mas podemos fazer melhor e a Inter foi definitivamente mais perspicaz e astuta na forma como fez as coisas".