Havaí reduz número de mortos em incêndio de agosto

O número total de pessoas que acredita-se que tenham morrido no incêndio florestal que devastou parte do Havaí no mês passado foi reduzido nesta sexta-feira (15) de 115 para 97, após uma revisão feita por autoridades.

"O Departamento de Defesa e todos os seus antropólogos físicos conseguiram nos ajudar a discernir melhor quem estava nos veículos ou nas casas", explicou o governador do estado americano, Josh Green, em um video publicado no Facebook.

Green não deu detalhes sobre a origem da disparidade, mas revisões contínuas das cifras costumam ser feitas após a ocorrência de catástrofes. A dispersão dos restos mortais foi um problema notável em Lahaina, onde acredita-se que algumas vítimas tenham fugido com outras pessoas ou animais de estimação.