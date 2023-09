Exército russo nega ter sido expulso de vila ucraniana perto de Bakhmut

A Ucrânia lançou em julho uma contraofensiva para repelir as forças russas do leste e do sul do país, mas o avanço das suas tropas tem sido lento, comparado às poderosas linhas defensivas dos soldados russos - que incluem trincheiras, campos minados e armadilhas antitanque.

Esta operação só permitiu que a Ucrânia recuperasse algumas cidades, mas a pressão de Kiev intensificou-se nas últimas semanas, especialmente na frente sul.

bur/an/eg/ms/jc