Duas embarcações navegam para a Ucrânia, as primeiras após fim de acordo sobre grãos

"Os primeiros navios civis estão entrando no corredor provisório para chegar aos portos ucranianos", anunciou o ministro ucraniano das Infraestruturas, Oleksander Kubrakov, no Facebook.

A Ucrânia anunciou neste sábado (16) que dois navios civis navegam atualmente no Mar Negro a caminho dos seus portos, pela primeira vez desde julho, quando o acordo de grãos com a Rússia, que lhe permitiu exportar cereais apesar da invasão, chegou ao fim.

Ambos os navios de carga navegam sob a bandeira de Palau e a sua tripulação é composta por marinheiros da Turquia, Azerbaijão, Egito e Ucrânia.

Os dois navios são os primeiros a navegar para portos no sul da Ucrânia desde meados de julho, apesar das repetidas ameaças da Rússia de que poderia atacar os navios.

Em meados de julho, a Rússia retirou-se do acordo de grãos assinado no verão de 2022 com Kiev, sob a proteção da ONU e da Turquia.

Apesar da guerra, o acordo permitiu durante um ano a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro, o que era essencial para a segurança alimentar global.

Desde então, a Rússia realizou uma campanha de bombardeios contra a infraestrutura portuária e de grãos da Ucrânia, uma forma de impedir a retomada das exportações, segundo Kiev.

Em sua defesa, Moscou afirmou que ataca apenas alvos militares.