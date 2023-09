City vence West Ham (3-1) e se mantém na liderança; Brighton agrava crise do United

O Manchester City venceu por 3 a 1 em sua visita ao West Ham (6º) neste sábado (16) e se manteve por mais uma semana na liderança da Premier League, numa quinta rodada em que o Brighton (3º) venceu em Old Trafford (12º), agravando a crise do Manchester United.

Os londrinos abriam o placar no primeiro tempo por meio de James Ward-Prowse (36'), mas o City virou após o intervalo com gols do jovem belga Jéremy Doku (46'), do português Bernardo Silva (76') e do norueguês Erling Haaland (86'), que marcou seu sétimo em cinco jogos do campeonato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com esta vitória, a equipe de Pep Guardiola segue 100% com 15 pontos, mais do que o Tottenham, que conquistou os três pontos diante do Sheffield United (17º) com uma virada nos acréscimos, com gols do brasileiro Richarlison, de pênalti (90+8') e do sueco Dejan Kulusevski (90+10).