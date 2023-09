Brasil recebe ExpoCannabis em meio a debate sobre maconha

A ExpoCannabis surgiu no vizinho Uruguai, em 2013, ano em que aquele país se tornou o primeiro do mundo a legalizar totalmente a produção e venda regularizada de maconha. O evento brasileiro, que começou ontem, acontece no momento em que o país reavalia suas leis proibicionistas sobre drogas.

O evento no Brasil é a primeira edição internacional da feira. "Acho muito importante ter essa primeira edição aqui no país, porque estamos em um momento muito propício a uma discussão, tanto do ponto de vista legislativo quanto no Judiciário, a respeito dos medicamentos a base de cannabis e também do uso adulto", disse à AFP o deputado estadual Caio França, que apresentou um projeto de lei para incluir a cannabis medicinal no sistema público de saúde de São Paulo.

A maconha com fim medicinal é um tema delicado no país, onde pacientes têm que recorrer aos tribunais para obter o direito de usar o ingrediente ativo canabidiol, ou CBD, no tratamento de doenças como a epilepsia.

O expositor Gabriel Vieira, 29, faz um apelo ao país para se somar ao número crescente de nações que legalizaram parcial ou totalmente a cannabis. "Temos que ver a verdade, tem muita gente que consome, sendo medicinal ou recreativa. Acredito que devemos seguir os passos de países como a Alemanha e os Estados Unidos."