Barcelona goleia Betis (5-0) e é líder provisório do Espanhol

O Barcelona goleou o Betis por 5 a 0, neste sábado (16) pela quinta rodada do campeonato espanhol, e assumiu provisoriamente a liderança do campeonato colocando pressão sobre o Real Madrid, que recebe a Real Sociedad no domingo. Os 'azulgranas' tomaram a primeira colocação dos 'merengues' com gols de João Félix (25'), Robert Lewandowski (32'), Ferran Torres (62'), Raphinha (66') e João Cancelo (81'). O Barça assumiu a posse de bola desde o primeiro minuto contra o Betis, que não soube aproveitar suas oportunidades.

O gigante catalão saiu na frente aos 30 minutos, quando João Félix aproveitou uma bola de Oriol Romeu na área e, praticamente sem ângulo, superou o goleiro Rui Silva (25'). O português, emprestado pelo Atlético de Madrid, marcou seu primeiro gol com a camisa do Barça no seu primeiro jogo como titular, assim como o compatriota João Cancelo, que também balançou a rede pela primeira vez (81). Félix reapareceu pouco depois deixando passar por entre suas pernas um passe de Christensen para a chegada de Lewandowski que fez 2 a 0 (32'). O Betis poderia ter diminuido com um chute na cara do gol de Willian José que Marc-André Ter Stegen defendeu (45+1') e na jogada seguinte João Félix respondeu com outro disparo perigoso bem defendido por Rui Silva (45+2'). O Betis melhorou no segundo tempo, teve mais posse de bola e se aproximou da área do Barça, mas quando estava no seu melhor momento, o Barça encaminhou a vitória. Ferran Torres bateu Francisco Vieites, substituto do lesionado Rui Silva (45'), com uma cobrança de falta que passou por cima da barreira de um dos lados (62').

Questionado no final da temporada passada, Ferran Torres se tornou um dos pilares do Barça nesta temporada, com três gols em cinco jogos. Seu gol foi o primeiro do Barcelona em cobrança de falta desde um de Messi em maio de 2021. O Barça ampliou apenas três minutos depois, quando Raphinha entrou no lugar de João Félix (63'), com um chute da entrada da área (66').

O Betis não desistiu, mas não conseguiu superar a pressão adversária.