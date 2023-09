Tribunal dos EUA condena Argentina a pagar indenização de US$ 16 bi por estatização de petrolífera YPF

Uma juíza nos Estados Unidos determinou, nesta sexta-feira (15), que a Argentina deverá pagar US$ 16,099 bilhões a duas empresas que não foram indenizadas após a estatização da petrolífera YPF em 2012.

A Argentina terá de pagar à empresa Petersen US$ 14,385 bilhões (R$ 70 bilhões), sendo US$ 7,533 bilhões (R$ 36,6 bilhões) por danos e US$ 6,852 bilhões (R$ 33,3 bilhões) em juros de 8%, enquanto a Eton Park tem direito a US$ 1,714 bilhão (R$ 8,32 bilhões), dos quais US$ 897 milhões (R$ 4,36 bilhões) por danos e US$ 816 milhões (R$ 3,97 bilhões) em juros de 8%, de acordo com o montante anunciado nesta sexta-feira pela juíza Loretta Preska, que já tinha dado razão aos demandantes em 8 de setembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, a juíza determinou que as duas empresas têm direito a receber juros após a sentença a uma taxa anual de 5,42% até que o julgamento seja cumprido.