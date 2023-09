Sainz é o mais rápido na 2ª sessão de treinos livres do GP de Singapura

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, a 15ª etapa da temporada, realizada nesta sexta-feira (15), no circuito de rua de Marina Bay.

As Red Bull do mexicano Sergio Pérez, vencedor da prova no ano passado, e do líder isolado do Mundial, Max Verstappen, terminaram em sétimo e oitavo, respectivamente.

Ao contrário da primeira sessão, em que lagartos invadiram a pista, a segunda (realizada à noite, em condições de corrida) não contou com nenhum convidado inesperado.

A terceira e última sessão de treinos livres será realizada no sábado às 6h30h (horário de Brasília). No mesmo dia, será disputado o qualifying (10h), que define o grid de largada do GP de Singapura, no domingo (9h).

- Segunda sessão de treinos livres:

Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:32.120 (26 voltas)