Prefeito nos EUA gera polêmica após receber "raquetadas" nas nádegas em evento beneficente

Konstantine Anthony, prefeito da cidade de Burbank, nos Estados Unidos, se envolveu em uma polêmica um tanto inusitada na última semana. O fato diz respeito a um vídeo em que uma Drag Queen é filmada dando "raquetadas" nas nádegas do político em um evento para arrecadação de fundos.

As "raquetadas" foram dadas pela drag performer Foxxy Roxywood. A performance fez parte do evento Drag Queen Bingo dos Democratas de Santa Clarita Valley, realizado no começo do mês, no dia 9 de setembro.

Apesar da forma como o fato viralizou, no vídeo, Foxxy não usa uma raquete para bater nas nádegas do prefeito. A Drag Queen utiliza um instrumento usado como palmatória e incorporado em práticas sexuais do