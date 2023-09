Petróleo volta a subir e Brent se aproxima de US$ 95 o barril

Os preços do petróleo registraram outra sessão de ganhos nesta sexta-feira (15), ainda impulsionados por uma oferta insuficiente, enquanto os indicadores traziam boas notícias sobre a demanda na China e nos Estados Unidos.

O barril de Brent para entrega em novembro subiu para US$ 93,93, um aumento de 0,24%. Mais cedo, chegou perto da marca simbólica de US$ 95, atingindo US$ 94,63.

Já o preço do West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em outubro, subiu 0,67%, chegando a US$ 90,77.