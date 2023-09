Peregrinos judeus comemoram o Ano Novo Judaico na Ucrânia

Desafiando os riscos e os avisos da invasão russa na Ucrânia, milhares de judeus hassídicos se reuniram na cidade de Uman, nesta sexta-feira (15), para comemorar o Ano Novo Judaico.

"Cerca de 32 mil peregrinos já chegaram", disse Irina Ribnitska, do Centro Cultural e Histórico de Uman, que administra cemitérios e monumentos judaicos no local.

A cidade, que fica no centro da Ucrânia, é um ponto de peregrinação há mais de 200 anos. Judeus de Israel e de todo o mundo vão a esta região para comemorar o legado do rabino Nachman de Breslav, uma figura de destaque na corrente hassídica que está sepultado no local.