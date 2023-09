FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

TRIPOLI:

Três pontos para entender as mortais inundações na Líbia

As inundações provocadas pela tempestade Daniel no leste da Líbia devastaram uma parte da cidade de Derna, o que provocou milhares de mortes e um número indeterminado de desaparecidos.

=== EUA AUTOMÓVEIS GREVE ===

DETROIT:

Greve histórica afeta as três grandes montadoras dos Estados Unidos

O poderoso sindicato United Auto Workers (UAW) iniciou nesta sexta-feira (15) uma greve em três fábricas de automóveis cruciais nos Estados Unidos, a primeira paralisação simultânea de trabalhadores das três grandes montadoras de Detroit: General Motors, Ford e Stellantis.

=== RÚSSIA COREIA DO NORTE ===

MOSCOU:

Rússia diz que nenhum acordo foi assinado durante visita de líder norte-coreano

O governo da Rússia afirmou nesta sexta-feira (15) que nenhum acordo foi assinado durante a visita ao país do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, um tema que provocou muita preocupação no Ocidente, que suspeita da intenção de Moscou de comprar armas de Pyongyang para utilizar no conflito na Ucrânia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

HAVANA:

Cuba recebe cúpula do G77+China que promove uma nova 'ordem internacional'

O grupo G77+China, integrado por mais de 100 países da Ásia, África e América Latina, que representam 80% da população mundial, se reúne a partir desta sexta-feira (15) para um encontro de cúpula de dois dias em Havana para promover "uma nova ordem econômica internacional".

SAN DIEGO:

Migrantes e ativistas denunciam maus-tratos na fronteira dos EUA

Centenas de pessoas em busca de asilo foram deixadas por dias ao relento pelas autoridades fronteiriças em frente a um muro que separa Estados Unidos e México, denunciam imigrantes e ativistas que consideram a situação "vergonhosa" e "preocupante".

-- EUROPA

MADRI:

Vítima da ditadura franquista testemunha, pela 1ª vez, na Justiça espanhola

Uma vítima de tortura da ditadura testemunhou, nesta sexta-feira (15), diante um juiz espanhol pela primeira vez desde a morte de Francisco Franco em 1975 e, depois da audiência, manifestou a esperança do fim da "impunidade" e de que se faça "justiça".

-- ÁFRICA

IMI N'TALA:

"Meu pai me chamava e eu gritava 'estou aqui, estou aqui'", conta a pequena Ibtisam, salva milagrosamente dos escombros de sua casa, mas traumatizada pelo terremoto que arrasou toda sua aldeia no Marrocos.

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

TikTok é multado em EUR 345 milhões por violar lei de dados de menores na UE

Um órgão regulador da União Europeia impôs, nesta sexta-feira (15), uma multa de 345 milhões de euros à rede social de capital chinês TikTok por descumprir as normas de proteção de dados de menores, a última de uma série de sanções contra os gigantes tecnológicos.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Teoria chinesa evolucionista é questionada por geneticistas

Poderia ser verdade que a humanidade esteve prestes a desaparecer há 900 mil anos, quando havia apenas cerca de 1.280 indivíduos espalhados por todo o planeta?

=== ESPORTE ===

