ONU alerta que advierte que se desconoce el "alcance" de la catástrofe en Libia

O subsecretário para Assuntos Humanitários e Coordenador de Ajuda de Emergência da ONU declarou nesta sexta-feira (15) que ainda não é possível compreender a dimensão da catástrofe humanitária provocada pelas inundações no leste da Líbia.

"Eu penso que a questão para nós na Líbia é, obviamente, coordenar nossos esforços com o governo e depois com outras autoridades no leste do país", disse Martin Griffiths, em uma entrevista coletiva em Genebra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não conhecemos o alcance do problema, o nível das necessidades, o número de mortos ainda é desconhecido", acrescentou.