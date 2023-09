O setor automotivo, um pilar da economia dos EUA

Com cerca de 10 milhões de empregos, o setor automotivo é um ator fundamental na economia dos Estados Unidos que corre o risco de sofrer os efeitos da greve iniciada nesta sexta-feira (15) pelos funcionários das três principais montadoras. "O ecossistema automotivo gera um trilhão de dólares (R$ 4,86 trilhões na cotação atual) anualmente para a economia dos Estados Unidos, ou cerca de 5% do produto interno bruto", afirma a Aliança para a Inovação Automotiva em seu site, onde indica que, no final de 2022, o setor empregava diretamente mais de 9,67 milhões de pessoas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Aliança, citando um estudo da S&P Global Mobility, observa que em 2022 foram vendidos 13,5 milhões de veículos novos no país.

Naquele ano, o setor exportou US$ 96,6 bilhões (R$ 470 bilhões) e totalizou US$ 282 bilhões (R$ 1,37 trilhão) em importações, contribuindo com US$ 126,2 bilhões (R$ 614 bilhões) para os cofres federais. O país tem uma frota de 284 milhões de veículos registrados, incluindo 100,61 milhões de automóveis, 103,26 milhões de minivans, 59 milhões de picapes e 15,73 milhões de vans. Os motores a combustão/híbridos ainda são maioria, presentes em 280,87 milhões de veículos, à frente dos 2,14 milhões de veículos elétricos (VE). Este setor se beneficia do crescimento da montadora de veículos elétricos Tesla, que produziu 1,36 milhão de VE em todo o mundo em 2022 (+47%). Sua receita atingiu US$ 81,5 bilhões (R$ 397 bilhões) (+51%) e seu lucro líquido mais do que duplicou, para US$ 12,6 bilhões (R$ 61,3 bilhões). Segundo a Kelley Blue Book, uma subsidiária da Cox Automotive, o preço médio de um veículo novo ficou em US$ 48.334 (R$ 235.304) em julho de 2023 (+2,7% desde o início do ano). No caso dos VE, continuou caindo, atingindo US$ 53.469 (R$ 260.303) em julho. Os investimentos na transição elétrica totalizaram US$ 109,1 bilhões (R$ 531 bilhões) entre 2018 e 2023, segundo o Centro de Pesquisa Automotiva (CAR).

De acordo com o Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA, o salário médio por hora no setor de manufatura em agosto de 2023 foi de US$ 27,99 (R$ 136,2) por uma média de 44,3 horas de trabalho semanal.

A associação AAPC, que representa as três principais montadoras históricas - General Motors, Ford e Stellantis, apelidadas de "As Três Grandes" -, afirma que elas sozinhas contribuem com 3% do PIB e que a indústria automotiva é o maior setor manufatureiro do país. Esses três grupos com raízes em Detroit, no estado do Michigan, são responsáveis por 60% das fábricas de montagem do país. Eles anunciaram nos últimos seis anos mais de US$ 34 bilhões (R$ 165,5 bilhões) em investimentos. A partir desta sexta-feira, os três estão envolvidos em uma greve histórica, cujo "maior risco em caso de prorrogação é a deterioração da cadeia de suprimentos e da saúde financeira dos fornecedores", disse Garrett Nelson, analista da CFRA.