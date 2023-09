'Meu objetivo é ser campeão do mundo com a Ferrari', diz Leclerc à AFP

"Meu objetivo final é ser campeão do mundo com a Ferrari", afirmou o monegasco Charles Leclerc em uma entrevista à AFP no circuito de rua de Marina Bay, onde acontece neste fim de semana o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Pergunta: Você é o sexto colocado no campeonato de pilotos e a Ferrari a terceira no de construtores. Como você vive isso?

Resposta: "Por enquanto tem sido difícil, mas estou 200% motivado para voltar ao nível do ano passado e brigar pelas vitórias, a Ferrari merece. Depois da primeira corrida, percebemos que não estávamos no nível desejado, mas tivemos uma grande reação, estamos cientes de que precisamos recuperar o tempo perdido. Temos muito trabalho a fazer, temos que tentar reduzir a diferença, principalmente para a Red Bull". P: A Red Bull, que venceu todas as corridas nesta temporada, está em outro planeta? R: "Eles fizeram um trabalho excepcional. Max [Verstappen, líder do Mundial] está muito confortável no carro. Ele é extremamente rápido, comete muito poucos erros, às vezes nenhum. A Red Bull fez o melhor carro também, um grande trabalho, melhor do que todos no grid. Bravo". P: Você acredita que pode ganhar uma corrida nesta temporada?

R: "De maneira honesta e realista, acho que nesta temporada será muito complicado. Parece que Las Vegas [21ª etapa do Mundial, em novembro] pode ser uma das corridas em que seremos competitivos. Mas não acho que no nível da Red Bull". P: Seu contrato com a Ferrari vai até 2024. Se não for campeão no ano que vem, vai continuar na equipe em busca de seu sonho?

R: "Sempre sonhei em estar na Ferrari [chegou em 2019]. Sempre gostei da Ferrari, é o meu sonho desde pequeno. A situação não me faz esquecer que é a equipe dos meus sonhos e meu objetivo final é ser campeão do mundo com a Ferrari. Estou muito feliz aqui e meu objetivo a longo prazo é ser campeão com esta equipe". P: Mesmo que os resultados demorem a chegar?