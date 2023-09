Kiev e Lviv entram na lista de Patrimônio Mundial em perigo

A Catedral de Santa Sofia e edifícios monásticos de Kiev, assim como o centro histórico da cidade ucraniana de Lviv (oeste), entraram, nesta sexta-feira (15), na lista de Patrimônio Mundial em perigo, pela invasão russa da Ucrânia, indicou a Unesco.

"Os sítios de Kiev e Lviv [foram] inscritos na Lista do Patrimônio Mundial em perigo", disse uma fonte da Unesco, após a decisão adotada pelo Comitê do Patrimônio Mundial em Riade, que seguiu a recomendação dos especialistas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com sua entrada na lista do Patrimônio Mundial em perigo, esses locais de Kiev e Lviv seguem os passos do centro histórico da cidade de Odessa (sul), onde, no final de julho, bombardeios russos destruíram vários edifícios, entre eles a Catedral da Transfiguração.