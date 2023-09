General russo próximo do Grupo Wagner reaparece em visita a Argélia

O general russo Sergei Surovikin, um dos comandantes importantes da ofensiva russa na Ucrânia que foi destituído por suas relações com o Grupo Wagner, reapareceu na Argélia depois de meses de ausência, por motivo de uma visita oficial.

Imagens publicadas na terça-feira no perfil do Facebook da Grande Mesquita de Orã e difundidas pela imprensa russa nesta sexta-feira (15) mostram Surovikin com roupas civis ao lado de oficiais russos em uniforme militar e do imã da mesquita, Abu Abdallah Zebar.

"Uma delegação russa de alto nível visitou a Grande Mesquita Abdelhamid Ben Badis, e foi recebida pelo Diretor de assuntos religiosos e imã da Grande Mesquita", diz a postagem no Facebook acompanhada de fotos.