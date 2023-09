Foguete Soyuz decola rumo à ISS levando dois russos e uma americana a bordo

A Rússia lançou, nesta sexta-feira (15), um foguete Soyuz rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) com dois cosmonautas russos e uma astronauta americana a bordo, um símbolo incomum de cooperação em um período particularmente tenso na relação entre Rússia e Estados Unidos.

O foguete decolou no horário programado (12h44 em Brasília) do cosmódromo russo de Baikonur, no Cazaquistão, de acordo com imagens transmitidas ao vivo pela agência espacial russa, Roscosmos.

O lançamento ocorreu menos de um mês depois da perda da sonda lunar russa Luna-25, que caiu no satélite natural da Terra. O fracasso expôs as dificuldades do setor espacial russo durante anos, devido à falta de financiamento e a vários escândalos de corrupção.