Foguete Soyuz com dois russos e uma americana a bordo decola rumo à ISS

A Rússia lançou, nesta sexta-feira (15), um foguete Soyuz rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) com dois cosmonautas russos e uma astronauta americana a bordo, um símbolo incomum de cooperação em um período particularmente tenso na relação entre Rússia e Estados Unidos.

O foguete decolou no horário programado (12h44 em Brasília) do cosmódromo russo de Baikonur, no Cazaquistão, de acordo com imagens transmitidas ao vivo pela agência espacial russa, Roscosmos.