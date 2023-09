Cuba recebe cúpula do G77+China que promove uma nova 'ordem internacional'

O grupo G77+China, integrado por mais de 100 países da Ásia, África e América Latina, que representam 80% da população mundial, se reúne a partir desta sexta-feira (15) para um encontro de cúpula de dois dias em Havana para promover "uma nova ordem econômica internacional".

Dezenas de chefes de Estado e de Governo participam do encontro, com a presença de destacados presidentes da esquerda latino-americana como Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil; Alberto Fernández, da Argentina; e Gustavo Petro, da Colômbia.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, que inaugurará a cúpula, de caráter extraordinário, ao lado do presidente Miguel Díaz-Canel, chegou na quarta-feira à capital cubana.