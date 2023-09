Cuba indica não poder pagar dívida atrasada com Brasil e governo Lula pode renegociar débitos

A ditadura de Cuba indicou ao governo brasileiro que não tem condições de pagar a dívida atrasada e vencida de US$ 490 milhões de Havana com Brasília, em atraso desde 2018. No total, a dívida chega a US$ 1,1 bilhão. Os cubanos também esperam "flexibilidade" do governo Lula (PT) para conseguir retomar os pagamentos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Cuba nesta sexta-feira, 15, para encontro do G77, uma coalizão de países em desenvolvimento junto com a China.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dos encontros multilaterais, Lula também se reunirá com o ditador cubano, Miguel Díaz-Canel, em um esforço de descongelar as relações com Havana após os governos de Michel Temer (MDB) e de Jair Bolsonaro (PL).