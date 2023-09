Bebê de 11 meses e cachorro morrem após serem trancados sozinhos em carro por 6h nos EUA

Segundo o jornal Today, a babá da criança foi presa no mesmo dia em que as mortes foram confirmadas. Ela é apontada como a principal responsável pela tragédia.

Kristen Danielle Graham, de 40 anos, foi presa sob acusação de negligência infantil e crueldade animal Crédito: Divulgação/Cadeia Regional da Península da Virgínia

A mãe da criança, que possui 17 anos, afirmou à polícia que a babá cuidava regularmente da filha, às vezes até por períodos de semanas consecutivas.

Babá teria ido dormir e deixado bebê de 11 meses e cachorro sozinhos no carro



Em uma entrevista coletiva feita nas redes sociais, o xerife de Yorktown, Ron Montgomery, relata que a babá teria saído com a bebê Myrical Wicker e o cachorro num carro para deixar cigarros na casa de uma amiga.

Ainda segundo o xerife, Kristen teria ficado “por algum período de tempo” na casa da amiga antes de voltar para casa por volta de 8 horas.

Segundo as investigações, ao chegar em casa, Kristen teria saído do carro, deixado Myrical e o cachorro dentro do veículo com as janelas abertas, entrado na residência e dormido.

Montgomery afirma que as vítimas ficaram no carro por cerca de 6 horas sob um calor de mais de 37ºC.