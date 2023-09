Bayern e Leverkusen empatam na abertura da rodada do Campeonato Alemão

O time de Munique saiu na frente com um gol de cabeça de Harry Kane logo aos sete minutos, mas os visitantes empataram aos 24 em bela cobrança de falta do espanhol Alejandro Grimaldo.

Com o resultado, as duas equipes chegam a 10 pontos, com o Leverkusen em primeiro pelo saldo de gols (+8 contra +7).

Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, ambos na ponta com a mesma pontuação, empataram em 2 a 2 nesta sexta-feira (15), na Allianz Arena, na abertura da quarta rodada do Campeonato Alemão.

No segundo tempo, Leon Goretzka colocou o Bayern novamente em vantagem (86'), mas nos acréscimos o argentino Exequiel Palacios colocou mais uma vez a igualdade no placar cobrando pênalti (90'+4), assinalado com o auxílio do VAR.

O Bayern de Munique fará outros dois jogos em casa na próxima semana, começando pela estreia na Liga dos Campeões, contra o Manchester United, na quarta-feira, e depois contra o Bochum.

Por sua vez, o Leverkusen vai começar sua campanha na Liga Europa contra o BK Häcken na Suécia, antes de receber o Heidenheim pela Bundesliga.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação