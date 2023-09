Balotelli retorna ao Adana Demirspor, da Turquia

Um ano depois de sua saída para jogar no Sion (Suíça), o atacante italiano Mario Balotelli está de volta ao Adana Demirspor, da Turquia, onde chegou pela primeira vez em 2021.

"Nosso clube concluiu um acordo de uma temporada, mais outra opcional, com Mario Balotelli", anunciou no X (antigo Twitter) a equipe do sul da Turquia, treinada pelo ex-atacante holandês Patrick Kluivert.

Em agosto de 2022, Balotelli tinha assinado um contrato de duas temporadas com o Sion, 11º clube de sua carreira, o quinto desde janeiro de 2019, quando chegou ao Olympique de Marselha.