Taiwan afirma que detectou 68 caças e 10 navios chineses perto da ilha

A quantidade de voos de aviões de guerra ao redor da ilha aumentou consideravelmente desde que, no ano passado, Nancy Pelosi, então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, visitou a ilha.

Taiwan afirmou que que detectou 68 aviões de guerra e dez navios chineses ao redor da ilha nesta quinta-feira (14), depois de denunciar esta semana que Pequim realiza treinamentos aéreos e marítimos no Pacífico ocidental.

Também apontaram que detectaram aviões e helicópteros que aterrissaram e que decolaram do "Shandong".

O ministério da Defesa do Japão também disse na quarta-feira que sua Marinha detectou seis navios além do "Shandong" avançando a aproximadamente 650 quilômetros ao sul da ilha japonesa de Miyakojima, ao leste de Taiwan.

As aeronaves, um conjunto de caças e drones, foram detectadas na manhã de quarta-feira, segundo as autoridades de Taipé.

"Foram detectados 68 aviões do EPL e 10 navios da EPLN entre quarta-feira e a manhã de quinta, disse o ministério da Defesa taiwanês em um comunicado, utilizando as siglas em referência ao Exército e à Marinha da China.

Segundo Taiwan, 22 dos aviões detectados cruzaram a linha média do Estreito de Formosa, uma fronteira não oficial que separa a ilha da China continental. As incursões para além dessa demarcação são pouco frequentes.

As autoridades taiwanesas disseram na segunda-feira que descobriram 39 aviões militares, além de um porta-avião chinês, perto da ilha, logo depois de que um destróier dos Estados Unidos e uma fragata do Canadá transitaram pelo estreito de Taiwan durante o último fim de semana.

Taipé advertiu que a China intensifica as atividades em uma "zona cinzenta" em torno da ilha e acusou Pequim de tentar aumentar as tensões regionais e a pressão sobre esse território, evitando ao mesmo tempo um conflito aberto.

Pequim não emitiu nenhum comentário oficial sobre um exercício no Pacífico ocidental.

No entanto, o Comando Oriental do exército chinês, encarregado de organizar os exercícios perto de Taiwan, informou na quarta-feira que uma "unidade da aviação" realizou "recentemente" um treinamento em um raio de "milhares de quilômetros", sem mencionar Taiwan.

No sábado, um porta-voz militar chinês afirmou que as tropas estão em "alerta máximo permanente", depois da passagem do destróier americano "USS Ralph Johnson", e da fragata canadense "NCSM Ottawa" pelo estreito.