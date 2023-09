STF condena a 17 anos de prisão primeiro réu do 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta quinta-feira (14), a 17 anos de prisão, o primeiro réu dos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro, em Brasília, por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

"O plenário do STF, por maioria de votos", decidiu condenar "o réu Aécio Lúcio Costa Pereira à pena de 17 anos", afirmou a presidente da corte, ministra Rosa Weber, na conclusão do primeiro julgamento de bolsonaristas que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do STF, inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de outubro.

A sentença que prevaleceu foi a mais dura proposta entre os 11 ministros da corte.