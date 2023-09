Sobrepesca mostra necessidade de ratificar acordo sobre alto-mar, adverte Greenpeace

A sobrepesca em águas internacionais aumentou nos últimos cinco anos e mostra a necessidade de ratificar um tratado mundial recente para proteger o alto-mar, adverte um relatório do Greenpeace divulgado nesta quarta-feira (13).

A ONG convoca o maior número possível de países para assinar o acordo na semana que vem, na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Concluído em junho, o texto foi aclamado como um acordo histórico com potencial de aumentar a proteção dos oceanos.

"A realidade no mar se move na direção contrária à vontade do tratado", destaca o relatório. Os governos devem agir imediatamente, apelou Chris Thorne, responsável pela campanha sobre os oceanos do Greenpeace, a bordo de um navio da organização que atracou hoje em Long Beach, no estado americano da Califórnia, para participar do ato de apresentação do informe.