Rússia expulsa dois diplomatas americanos por suspeita de espionagem

Tanto Sillin quanto Bernstein devem deixar o território russo no prazo de sete dias, acrescentou a pasta.

O ministério das Relações Exteriores russo informou que os dois diplomatas americanos, Jeff Sillin e David Bernstein, haviam "realizado atividades ilegais ao se comunicarem com um cidadão russo, (Robert) Shonov".

A Rússia anunciou, nesta quinta-feira (14), a expulsão de dois diplomatas americanos acusados de terem servido como agentes de "ligação" de um ex-funcionário russo do consulado americano em Vladivostok, acusado por Moscou de espionagem.

Shonov é acusado de "cooperação confidencial com um Estado estrangeiro", pois "lhe foram encomendadas tarefas em troca de uma remuneração econômica com o objetivo de minar a segurança nacional da Rússia", assegurou o ministério.

A embaixadora americana em Moscou, Lynne Tracy, foi chamada nesta quinta-feira ao ministério das Relações Exteriores russo e informada da decisão, segundo a mesma fonte.

"As atividades ilegais da missão diplomática americana, incluindo a ingerência nos assuntos internos do país anfitrião, são inadmissíveis", acrescentou o serviço diplomático russo.

Robert Shonov, ex-funcionário do consulado-geral americano em Vladivostok, no extremo leste russo, foi indiciado, no fim de agosto, pelos serviços de segurança da Rússia.

Ele é acusado de ter reunido, desde setembro de 2022, por conta da diplomacia americana, informações sobre a campanha militar na Ucrânia e pode pegar uma pena de oito anos de prisão.

A embaixada americana em Moscou denunciou, em nota, o que chamou de uma decisão injustificada das autoridades russas, e prometeu responder.