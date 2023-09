Rússia diz ter destruído drones navais no mar Negro

Moscou disse que destruiu cinco drones navais ucranianos no Mar Negro na noite de quarta-feira, além de vários drones aéreos na península anexada da Crimeia e no oeste da Rússia, sem relatos de vítimas.

"Na quinta-feira, por volta das 5h00 locais (23h00 em Brasília, quarta-feira), as Forças Armadas ucranianas tentaram atacar o navio-patrulha da frota do Mar Negro Sergei Kotov, com cinco drones navais", afirmou o Ministério russo da Defesa no Telegram.

Os cinco dispositivos foram destruídos por disparos do navio russo, acrescentou o ministério, que não deu informações sobre possíveis danos, ou vítimas.