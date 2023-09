República Dominicana fecha fronteira com o Haiti em retaliação a obras em rio comum

O presidente da República Dominicana, Luis Abinader, anunciou, nesta quinta-feira (14), o fechamento da fronteira com o Haiti em resposta à construção, no país vizinho, de um canal destinado a desviar as águas de um rio comum para vendê-la a agricultores locais.

Desde o início do mês, o governo dominicano vem denunciando estas obras realizadas por uma empresa privada do Haiti para canalizar as águas do rio Massacre, que se estende entre os dois países, com a intenção de vendê-la a agricultores haitianos.

A construção não conta com o aval de Porto Príncipe.

Santo Domingo garante que esta ação viola o Tratado de Paz e Amizade Perpétua e Arbitragem de 1929, o Acordo de Fronteiras de 1935 e o Protocolo de Revisão de Fronteiras, de 1936.

"É uma construção totalmente inadequada, sem qualquer tipo de engenharia, é uma provocação que este governo não vai aceitar", insistiu Abinader, que tem mantido uma rígida política em relação ao Haiti com ataques maciços contra imigrantes sem documentos e a construção de uma cerca na fronteira.

Na segunda-feira, o Conselho de Segurança dominicano suspendeu a emissão de vistos a cidadãos do Haiti e, na semana passada, fechou o passagem de Dajabón, uma dos mais importantes entre os dois países, onde também funciona um mercado binacional duas vezes por semana.

"Se houver pessoas incontroláveis lá, elas serão incontroláveis para o governo haitiano, mas não serão incontroláveis para o governo dominicano", alfinetou Abinader, acrescentando que as conversas com o país vizinho continuam.