Reino Unido, França e Alemanha decidem manter em vigor sanções contra Irã

Reino Unido, França e Alemanha concordaram nesta quinta-feira, 14, em manter as sanções em vigor contra o Irã, como parte de um esforço para evitar que o país persa obtenha mísseis balísticos.

Pelos termos firmados no acordo nuclear de 2015, as potências europeias anulariam algumas das punições em 18 de outubro deste ano, caso os iranianos cumprissem as promessas de não enriquecer urânio para o desenvolvimento de armas atômicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pacto, no entanto, foi revertido após a decisão do ex-presidente americano Donald Trump de retirar os Estados Unidos do acordo.