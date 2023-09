Rebeldes huthis visitam Arábia Saudita para discutir sobre guerra no Iêmen

Representantes dos rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, decolaram de Sanaa para Riade nesta quinta-feira (14), em sua primeira visita anunciada publicamente desde o início da guerra civil, em que a Arábia Saudita lidera um coalizão em apoio ao governo.

Esta visita alimenta as esperanças de um avanço na guerra do Iêmen, que desde 2015 tem deixado centenas de milhares de mortos e deixaram o país em uma das piores crises humanitárias do mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Iêmen, que é o país mais pobre da península arábica, vive há oito anos uma guerra entre rebeldes huthis, que controlam a capital, Sanaa, e outras localidades do país, e o governo, apoiado por uma coligação militar liderada por Riade.