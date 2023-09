Real Madrid quer manter liderança do Espanhol antes de estreia na Champions

Já a Real Sociedad (8ª) soma sua segunda vitória consecutiva, depois de bater o Ganada por 5 a 3, antes da paralisação para as datas Fifa.

O time merengue está na ponta da tabela com 100% de aproveitamento nos quatro primeiros jogos do campeonato, dois pontos à frente de Girona (2º) e Barcelona (3º).

O Real Madrid recebe a Real Sociedade no próximo domingo (17), pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, em busca da vitória para se manter na liderança, antes de iniciar sua caminhada na Liga dos Campeões, na quarta-feira (20), contra o Union Berlin.

No sábado, o Atlético de Madrid (4º) visita o Valência (11º), após o duelo contra o Sevilla ter sido suspenso por um alerta de temporal na capital espanhola no dia 3 de setembro.

O time catalão sofreu para bater o Osasuna por 2 a 1 na última rodada e foi salvo pelo artilheiro polonês Robert Lewandowski, que fez o gol da vitória no apagar das luzes.

Por sua vez, o Barça recebe o Betis (7º) no sábado de olho na liderança, que pode alcançar em caso de vitória no estádio de Montjuic e derrota dos merengues.

O Sevilla (20º), cujo duelo contra o Atlético foi remarcado para 23 de dezembro, é o lanterna com três derrotas e no domingo recebe o Las Palmas (18º), em jogo que pode marcar a estreia do zagueiro Sergio Ramos.

-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação: