PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA

RÚSSIA COREIA DO NORTE: Putin aceita convite de Kim para visitar a Coreia do Norte

O presidente russo, Vladimir Putin, aceitou um convite do líder Kim Jong Un para visitar a Coreia do Norte, após uma reunião em que os dois governantes anunciaram o fortalecimento da cooperação entre os dois países, anunciou nesta quinta-feira (14) o Kremlin.

DERNA:

Líbia recebe ajuda internacional após inundações que deixaram milhares de mortos

O esforço internacional para ajudar a Líbia, vítima de inundações similares a um tsunami que deixaram quase 4.000 mortos e milhares de desaparecidos, foi intensificado nesta quinta-feira (14).

-- AMÉRICAS

PEQUIM:

Maduro afirma que Venezuela pode enviar primeiros astronautas à Lua em breve

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou nesta quinta-feira (14) com o homólogo da China, Xi Jinping, um amplo acordo de cooperação científica e afirmou que o país poderá enviar em breve seus primeiros astronautas à Lua, no encerramento de sua visita de uma semana à nação asiática.

-- EUROPA

LAMPEDUSA:

Ilha italiana pressionada por chegada de migrantes que dobrou sua população

A pequena ilha italiana de Lampedusa se viu fortemente pressionada após a chegada de 7.000 migrantes em embarcações vindas do norte da África, um contingente que equivale ao total da população local.

MOSCOU:

Em meio à guerra, uma fronteira turva entre Rússia e Ucrânia

Para sair da Ucrânia e entrar na Rússia, Tatiana, uma moradora da região do Donbass, precisa mostrar apenas seu passaporte russo, agradece e cruza tranquilamente a fronteira.

KIEV:

Porta-voz transgênero do Exército ucraniano não teme 'ódio' russo

Quando Sarah Ashton Cirillo, mulher transgênero americana, chegou à Ucrânia em março de 2022, pensava em permanecer por duas semanas trabalhando como jornalista, mas terminou se alistando no Exército ucraniano.

MADRI:

Vítima do franquismo testemunhará para quebrar 'muro de impunidade' na Espanha

Julio Pacheco Yepes espera que seu depoimento de sexta-feira (14), quando se tornará a primeira vítima a testemunhar diante de um juiz espanhol em um caso aberto por tortura durante a ditadura franquista (1939-1975), sirva para abrir "uma brecha no muro da impunidade" vigente em Espanha.

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Iranianos sofrem com restrições de Internet após protestos do último ano

O Irã impôs restrições de acesso à Internet desde a explosão dos protestos pela morte da jovem curda Mahsa Amini há um ano, obrigando as pessoas a buscarem outras formas de se comunicar ou de fazer negócios.

-- ÁFRICA

INEGHEDE:

Agricultores marroquinos resistem a deixar suas terras atingidas pelo terremoto

Seu vilarejo é um campo de ruínas, e suas macieiras ficaram prematuramente sem frutos, mas Mohamed Al Moutawak não sairá de sua terra, vital para ele como para muitos outros habitantes dessa região montanhosa do Marrocos destruída pelo terremoto.

-- ÁSIA

TAIPÉ:

Taiwan afirma que detectou 68 caças e 10 navios chineses perto da ilha

Taiwan afirmou que que detectou 68 aviões de guerra e dez navios chineses ao redor da ilha nesta quinta-feira (14), depois de denunciar esta semana que Pequim realiza treinamentos aéreos e marítimos no Pacífico ocidental.

=== ECONOMIA ===

DETROIT:

Ameaça de greve afeta Salão do Automóvel de Detroit

A possibilidade de uma greve parece cada vez maior nas três grandes fabricantes de automóveis dos Estados Unidos, com a falta de uma aproximação entre os sindicatos e as direções das empresas na quarta-feira (13), primeiro dia do Salão do Automóvel de Detroit.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

JERUSALÉM:

Israel testa táxi-drone em Jerusalém para reduzir engarrafamentos

Um táxi-aéreo sem passageiros sobrevoou Jerusalém como parte de um experimento israelense destinado a desenvolver uma rede de drones com o objetivo de aliviar o congestionamento do tráfego.

HAVANA:

A arte cubana de conservar charutos em caixas feitas à mão

Com uma máquina da era soviética, o cubano René Reyes está alisando o painel de uma antiga porta de cedro que ele transformará em um umidificador, uma caixa fina feita à mão para preservar os famosos charutos da ilha.

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

