ONU teme maior 'fragmentação' do conflito na Síria

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, expressou, nesta quinta-feira (14), sua preocupação com os "indícios que apontam para uma maior fragmentação do conflito" na Síria, após o recrudescimento dos combates no leste.

No final de agosto, estouraram confrontos na província de Deir Ezor (leste), após a prisão de um responsável local por parte das Forças Democráticas Sírias (FDS), uma coalizão majoritariamente curda apoiada pelos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde então, os partidários do conselho militar de Deir Ezor, uma província majoritariamente árabe, responderam com ataques contra as FDS.