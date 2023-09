Manchester City domina lista de indicados ao 'Fifa The Best'

O Manchester City dominou a lista de indicados ao prêmio 'Fifa The Best', divulgada nesta quinta-feira (14), que também conta com outras estrelas como Lionel Messi e Kylian Mbappé.

O City, que na temporada conquistou o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões da Europa, está representado por Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Julián Álvarez, Rodri e Bernardo Silva, além de Ilkay Gündoaan, que deixou o clube no final de junto e agora é jogador do Barcelona.

Quanto ao prêmio de melhor treinador do futebol masculino, o comandante dos 'Citizens', o espanhol Pep Guardiola, vai concorrer com o italiano Simone Inzaghi, que levou à Inter de Milão à final da Champions; o treinador do Barcelona, Xavi Hernández; o australiano Ange Postecoglou e o italiano Luciano Spalletti, que deu ao Napoli seu primeiro 'Scudetto' depois de 33 anos.