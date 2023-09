Leverkusen terá duro teste em Munique contra o Bayern no Alemão

Bayern de Munique (2º) e Bayer Leverkusen (1º), as duas únicas equipes com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas do Campeonato Alemão, se enfrentam nesta sexta-feira (15), na Allianz Arena, em jogo que vale a liderança isolada da tabela.

O time de Munique quer conseguir um bom resultado antes de receber o Manchester United no primeiro duelo da fase de grupos da Liga dos Campeões, na terça-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, o Leverkusen tentará confirmar suas ambições de brigar pelo título da Bundesliga, que o clube nunca conquistou.