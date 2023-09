Kyle Walker renova com o Manchester City até 2026

O lateral-direito inglês Kyle Walker, recentemente especulado no Bayern de Munique, renovou seu contrato com o Manchester City até 2026, anunciou o clube inglês nesta quinta-feira (14).

Walker, de 33 anos, chegou ao City em 2017, vindo do Totenham, e é um dos jogadores mais experientes do time do técnico Pep Guardiola.

"Aproveitei cada momento destes últimos anos neste clube fantástico. Tenho um treinador incrível, ótimos companheiros de equipe e nossa comissão técnica e torcedores são os melhores", comentou o lateral, citado em um comunicado do clube.