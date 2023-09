Iranianos sofrem com restrições de Internet após protestos do último ano

O Irã impôs restrições de acesso à Internet desde a explosão dos protestos pela morte da jovem curda Mahsa Amini há um ano, obrigando as pessoas a buscarem outras formas de se comunicar ou de fazer negócios. Amini, de 22 anos, morreu em 16 de setembro após ser presa em Teerã por supostamente violar o rígido código de vestimenta para as mulheres. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Meses depois, sua morte desencadeou protestos em todo o país com centenas de mortos, incluindo dezenas de agentes de segurança, ante de as autoridades terem tomado medidas para conter o que qualificaram como "motins", incluindo restrições às redes sociais.

Alma Samimi, que vende bolsas de couro online, disse que o negócio enfrenta problemas com o apagão cibernético. "O dano é irreversível", afirmou Samimi, ao explicar que as receitas geradas por sua conta no Instagram, com milhares de seguidores, caíram 80%. "As interações online caíram dramaticamente desde o ano passado", assegurou. As restrições, que afetam redes sociais como Instagram e WhatsApp, são aplicadas no momento em que milhões de iranianos lutam para sobreviver em meio a uma crise econômica marcada pela inflação disparada e a desvalorização da moeda local. As dificuldades econômicas têm sido agravadas pela decisão americana de impor novamente sanções contra Teerã em 2018, depois de que o então presidente Donald Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos de um acordo nuclear. "Não podemos mais planejar o futuro", lamentou Samimi

Desde então, cerca de 1.200 donos de comércio apelam ao presidente iraniano, Ebrahim Raisi, para que suspenda as restrições, segundo meios de comunicação locais. Para manter seu negócio de pé, Samimi recorreu às redes virtuais privadas e ferramentas 'antifiltro' para driblar a censura. A demanda diária por serviços de VPN disparou no Irã "3.082% mais do que antes dos protestos", segundo o Top10VPN, um grupo de defesa da segurança digital sediado na Grã-Bretanha.

Mohammad Rahim Pouya, um psicólogo de 32 anos que realiza sessões de terapia pela internet, afirma que perdeu 50% dos seus clientes com o início do apagão. Disse que pôde manter linhas de comunicação com seus clientes no Irã, mas que isso é mais difícil com os que estão no exterior. Para ele, as ferramentas 'anticensura' foram "um custo adicional, e provavelmente têm falhas de segurança (...) Mas quais são as opções?".