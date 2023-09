Ilha italiana é pressionada por chegada de migrantes que dobrou sua população

O abrigo central da região, com capacidade para menos de 400 pessoas, ficou lotado de homens, mulheres e crianças que foram obrigados a dormir do lado de fora em camas de plástico improvisadas, muitos deles envoltos em mantas térmicas.

Há alguns anos, o abrigo da ilha vem enfrentando dificuldades em lidar com as chegadas destes migrantes. Organizações humanitárias relatam falta de água, alimentos e atendimento médico.

Mas muitos não conseguiram chegar ao solo italiano. Mais de 2.000 pessoas morreram este ano ao deixarem o norte da África em direção à Itália, ou a Malta, de acordo com a agência da ONU para as migrações.

Na terça-feira (12), 5.000 pessoas chegaram à Itália, segundo dados do Ministério do Interior. A maioria foi retirada de seus barcos em más condições pela Guarda Costeira, que os levou para o porto de Lampedusa.

Quase 124.000 migrantes chegaram à costa da Itália desde o início do ano, 65.500 a mais que no mesmo período do ano passado. Apesar do aumento, os números ainda não excedem os de 2016, quando mais de 181 mil pessoas, incluindo muitos sírios que fugiram da guerra, desembarcaram de forma ilegal na Europa.

