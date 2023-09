Hunter Biden é indiciado por compra ilegal de arma de fogo

Hunter Biden é alvo de duas acusações de falso testemunho por ter informado em formulários que não estava usando drogas ilegalmente na época em que comprou um revólver Colt em Delaware, no nordeste do país.

As acusações foram apresentadas pelo Conselheiro Especial do Departamento de Justiça David Weiss, que investiga Hunter desde 2018.

O indiciamento chega dois meses depois do rompimento de um acordo alcançado com a Justiça envolvendo as acusações de posse de arma e outras sobre ilícitos fiscais, diante da possibilidade de que o filho do presidente pudesse ser alvo de novas acusações.

Conforme aquele acordo, Hunter tinha aceitado sua culpabilidade em duas acusações menores sobre questões fiscais.

Em contrapartida, ele permaneceria em liberdade condicional após constatação de que, desde então, ele já havia quitado o que era devido ao erário, bem como as multas correspondentes.

Dentro do mesmo acordo, Weiss tinha aceitado retirar a acusação vinculada à posse de arma se Hunter aceitasse submeter-se a sessões de aconselhamento ou reabilitação.

Contudo, em uma reviravolta dramática, o acordo foi desfeito durante uma audiência em 26 de julho por causa da possibilidade de que o mesmo conferisse imunidade ao filho do presidente contra outras casos investigados por Weiss, incluindo os negócios de Hunter na Ucrânia e na China.