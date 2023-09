Funcionários de Cuba e EUA têm reunião incomum em Washington

Um diplomata do alto escalão cubano se reuniu com funcionários americanos esta semana em Washington, mas sem conseguir avanços significativos na demanda de Cuba de ser removida da lista de países que apoiam o terrorismo, informaram fontes diplomáticas em ambos os países nesta quinta-feira (14).

O vice-chanceler cubano, Carlos Fernández de Cossío, se encontrou com dois altos funcionários americanos para a América Latina: Brian Nichols, do Departamento de Estado, e Juan González, da Casa Branca, de acordo com a versão.

As reuniões ocorreram às vésperas de Cuba sediar na sexta-feira uma cúpula de dois dias do G77+China, um grupo composto por cerca de cem países da Ásia, África e América Latina, com o objetivo de promover uma "ordem internacional menos injusta".