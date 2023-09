Exército da Colômbia suspende 10 militares por ameaças a mulheres e crianças

"Tomei a decisão de retirar deles a confiança e a responsabilidade de portar armas", anunciou o general Luis Mauricio Ospina, comandante do Exército, em entrevista coletiva. Segundo Ospina, entre os punidos há oficiais que não poderão exercer "nenhum tipo de missão de liderança operacional, nem de inteligência militar".

Um grupo de dez militares envolvidos em ameaças com armas de fogo contra civis no norte da Colômbia foi afastado de suas funções nesta quinta-feira (14), informou o Exército.

No começo da semana, circulou nas redes sociais e na imprensa um vídeo que mostra militares com os rostos cobertos apontando seus fuzis contra crianças, mulheres e outros moradores de uma área rural, em um incidente que o governo qualificou ontem como de "extrema gravidade". O fato ocorreu no município de Tierralta, departamento de Córdoba.

O general Ospina reconheceu que eram militares que "transgrediram a política institucional, os postulados do Exército Nacional, as leis, a doutrina, as normas e o marco constitucional".

Um helicóptero que transportava comissões de investigação do MP e da Justiça Penal Militar foi atingido ontem por um disparo quando se aproximava da região e precisou fazer um pouso de emergência em uma base militar.

"Esse setor onde o helicóptero foi atingido é um corredor do narcotráfico", detalhou Ospina. "Com auxílio da inteligência técnica foi possível estabelecer que o Clã do Golfo atribui para si o fato", acrescentou. O Clã - autodenominado Autodefesas Gaitanistas da Colômbia - foi formado a partir de remanescentes de organizações paramilitares.