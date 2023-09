Enviado do papa se reuniu em Pequim com representante chinês sobre Ucrânia

O enviado do papa para a paz na Ucrânia reuniu-se nesta quinta-feira (14) com um representante do Ministério das Relações Exteriores chinês em Pequim para abordar os "esforços para fomentar o diálogo" com o objetivo de encerrar a guerra, informou o Vaticano.

Em sua visita de três dias a Pequim, o cardeal italiano Matteo Zuppi reuniu-se com Li Hui, representante especial para assuntos euro-asiáticos, para um diálogo "aberto e cordial", afirmou a Santa Sé em nota.

O diálogo se concentrou na "guerra na Ucrânia e em suas dramáticas consequências, insistindo na necessidade de unir esforços para promover o diálogo e encontrar caminhos que conduzam à paz", explicou o Vaticano.